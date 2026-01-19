Zone euro-L'inflation révisée à 1,9% sur un an en décembre

L'inflation dans la zone euro a augmenté de 1,9% en décembre sur un an, soit moins que prévu initialement, montrent les données définitives d'Eurostat publiées lundi.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les pays partageant l'euro était ressorti à 2,1% en novembre en rythme annuel.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un ralentissement de l'inflation à 2% sur un an en décembre.

Sur un mois, l'inflation a rebondi à 0,2% en décembre, après -0,3% en novembre.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort quant à elle à 2,3% sur un an, après 2,4% en novembre.

