La Chine ouvre une enquête sur l'un de ses plus importants généraux pour "graves violations de la discipline"

Zhang Youxia, l'un des vice-présidents de la commission militaire centrale (CMC), le 4 mars 2025 à Pékin ( AFP / Pedro PARDO )

La Chine a annoncé samedi l'ouverture d'une enquête sur l'un des plus hauts responsables de son commandement militaire suprême pour "graves violations de la discipline", un euphémisme courant pour désigner la corruption.

"Après examen (...) il a été décidé d'ouvrir une enquête sur Zhang Youxia", l'un des vice-présidents de la puissante commission militaire centrale (CMC), ainsi que sur Liu Zhenli, chef d'état-major interarmées, a expliqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

MM. Zhang et Liu, âgés de 75 et 61 ans, sont "suspectés de graves violations de la discipline et de la loi", a précisé la même source.

La CMC, dont le président Xi Jinping est à la tête, est l'organe de commandement militaire suprême de l'appareil chinois. Elle assure le contrôle absolu du parti sur l'armée et coordonne la défense nationale.

Zhang Youxia est le général le plus haut gradé de Chine. Il est également membre du puissant Politburo, l'organe exécutif de 24 membres du Parti communiste chinois.

La CMC compte deux vice-présidents. Le second titulaire, Zhang Shengmin, a hérité du poste en octobre après l'éviction de He Weidong, déjà après l'annonce d'une enquête pour corruption.

M. Liu est lui responsable de la planification des opérations militaires.

Le ministère de la Défense confirme ainsi des rumeurs qui avaient commencé à circuler cette semaine à la suite de l'absence de Zhang Youxia et de Liu Zhenli à une réunion officielle présidée par M. Xi assisté de Zhang Shengmin.

Depuis son arrivée à la tête du parti en 2012, Xi Jinping a fait de la lutte anticorruption une priorité, à tous les échelons de l'Etat et du Parti communiste.

Les partisans de cette campagne affirment qu'elle favorise une gouvernance saine. D'autres estiment qu'elle permet d'écarter de potentiels rivaux politiques.

L'enquête pour corrupiton annoncée en octobre par Pékin visait neuf responsables militaires au total.

En 2024, l'ancien ministre de la Défense Li Shangfu avait été exclu du Parti communiste chinois pour des infractions, notamment des soupçons de corruption, selon les médias d'Etat.

Son prédécesseur Wei Fenghe avait connu un sort similaire.