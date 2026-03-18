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Zone euro : l'inflation remonte à 1,9% en février
information fournie par Zonebourse 18/03/2026 à 11:22

Le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,9% en février 2026, contre 1,7% en janvier, selon les données publiées par Eurostat. Un an plus tôt, il ressortait à 2,3%. Les prix à la consommation ont progressé de 0,6% en février sur un mois, un chiffre inférieur à la première estimation d'Eurostat ( 0,7%), après un recul de 0,6% en janvier.

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