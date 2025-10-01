Zone euro-L'inflation progresse comme prévu en septembre, conforte le statu quo de la BCE

L'inflation dans la zone euro a progressé en septembre en ligne avec les attentes, en raison notamment de la hausse des prix des services, ce qui devrait renforcer les paris sur le maintien des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) à leur niveau actuel pendant un certain temps.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,2% en septembre en rythme annuel, contre 2% en août, selon une version préliminaire publiée mercredi par Eurostat.

Les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une accélération des prix à 2,2% sur un an.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, ressort quant à elle à 2,3%, comme en août et également en ligne avec les attentes des économistes interrogés par Reuters.

Cette légère hausse des prix ne devrait pas susciter trop d'inquiétudes parmi les décideurs de la BCE, car les tendances économiques générales suggèrent qu'il s'agit d'un phénomène temporaire et que les chiffres pourraient bientôt revenir à l'objectif de 2% fixé par Francfort, puis le dépasser.

