Zone euro : l'inflation légèrement révisée à la baisse en août

(AOF) - Dans la zone euro, l’inflation a augmenté de 0,1 % en août, contre des attentes à +0,2 % et un précédent stable. En rythme annuel, la hausse a atteint 2 %, là où les économistes tablaient sur une progression de 2,1 %, après une hausse de 2 % en juillet. Elle avait été annoncée initialement à 2,1%. En données core, hors produits alimentaires et énergétiques, l’indice des prix à la consommation a crû de 0,3 %, conformément aux attentes, portant la hausse en rythme annuel à 2,3 %, comme prévu par les analystes.