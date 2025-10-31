Zone euro : l'inflation core supérieure aux attentes en rythme annuel

(AOF) - Selon des données préliminaires du mois d’octobre, l’inflation dans la zone euro s'est élevée à 0,2%, contre +0,1% précédemment, portant la hausse en rythme annuel à 2,1%, conformément aux attentes. En septembre, elle était ressortie à 2,2%. En données core, hors alimentation, énergie, alcool et tabac, l’indice des prix à la consommation a connu une croissance de 0,3% le mois dernier, après +0,1% en septembre. En rythme annuel, l’accélération a été supérieure aux attentes avec une hausse de 2,4%, contre +2,3% prévu.
