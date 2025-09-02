 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Zone euro-L'inflation augmente légèrement en août
02/09/2025 à 11:42

(Actualisé avec détails §4-6 et 9-10)

L'inflation dans la zone euro s'est accélérée en août, dépassant légèrement l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE), ce qui renforce les arguments en faveur d'un statu quo sur les taux d'intérêt.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) dans les 20 pays partageant l'euro ressort à +2,1% en août en rythme annuel, contre 2% en juillet, selon une première estimation publiée mardi par Eurostat.

Il est légèrement supérieur aux attentes des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur un maintien de l'inflation à 2% le mois dernier.

Cette hausse inattendue de l'inflation s'explique notamment par l'augmentation des prix des denrées alimentaires non transformées et d'un ralentissement moins marqué de la baisse de l'énergie, précise l'office de statistique de l'UE.

Elle confirme par ailleurs les propres prévisions de la BCE selon lesquelles l'inflation devrait osciller autour de l'objectif fixé jusqu'à la fin de l'année, la faible inflation des biens et la modération des prix de l'énergie compensant la croissance toujours robuste des prix des denrées alimentaires et des services.

L'inflation sous-jacente, une mesure très surveillée qui exclut les prix volatils de l'alimentation et des carburants, est quant à elle restée stable à 2,3%, alors que les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un ralentissement à 2,2%.

La banque centrale des 20 pays partageant l'euro a opté depuis juillet pour le statu quo après une baisse continue de ses taux et ses responsables attendent désormais d'observer l'impact des droits de douane américains avant de décider d'un nouvel éventuel assouplissement.

La BCE devrait maintenir ses taux directeurs inchangés lors de sa prochaine réunion, prévue le 11 septembre.

Les marchés s'attendent à ce que les taux d'intérêt restent stables jusqu'à la fin de l'année, même si les responsables de la politique monétaire devraient encore débattre de la nécessité d'un assouplissement supplémentaire, en plus des deux points de pourcentage de baisse opérés depuis mi-2024.

Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, a dit mardi à Reuters que Francfort devait maintenir ses taux directeurs à leur niveau actuel car l'économie de la zone euro résiste aux droits de douane américains et l'inflation pourrait s'avérer plus élevée que prévu.

(Balazs Koranyi; version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Inflation
A lire aussi

  • nestlé emballage (Crédit: Nestlé / Flickr)
    Nestlé: HSBC confirme son conseil d'achat
    information fournie par Cercle Finance 02.09.2025 12:46 

    (Zonebourse.com) - Nestlé a annoncé ce matin la nomination de Philipp Navratil en tant que CEO avec effet immédiat, suite au licenciement de Laurent Freixe. Suite à cette annonce, HSBC confirme son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours ... Lire la suite

  • L'administrateur délégué de Mediobanca en Italie, Alberto Nagel, présente un nouveau plan d'entreprise
    MPS relève son offre sur Mediobanca avec un paiement en numéraire de €750 mls
    information fournie par Reuters 02.09.2025 12:25 

    MILAN (Reuters) -La banque italienne Monte dei Paschi di Siena (MPS) a annoncé mardi avoir relevé son offre sur Mediobanca, en ajoutant un paiement en numéraire de 750 millions d'euros à sa proposition d'échange d'actions, afin de prendre le contrôle de sa rivale ... Lire la suite

  • Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles
  • LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LECTRA : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.09.2025 12:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

