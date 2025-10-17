Zone euro : l'inflation annuelle core accélère un peu plus que prévu en septembre

(AOF) - Au mois de septembre, l’inflation de la zone euro a progressé, comme prévu, de 0,1%, portant la hausse en rythme annuel à 2,2%, conformément aux attentes, après +2% en août. En données core, l’indice des prix à la consommation a également connu une croissance de 0,1% le mois dernier après 0,3% en août et les analystes tablaient sur une hausse de 0,1%. En rythme annuel, la progression s’est élevée à 2,4%, contre des attentes à +2,3% et un précédent à 2,3%.
