 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zone euro : l'inflation annuelle core accélère un peu plus que prévu en septembre
information fournie par AOF 17/10/2025 à 11:11

(AOF) - Au mois de septembre, l’inflation de la zone euro a progressé, comme prévu, de 0,1%, portant la hausse en rythme annuel à 2,2%, conformément aux attentes, après +2% en août. En données core, l’indice des prix à la consommation a également connu une croissance de 0,1% le mois dernier après 0,3% en août et les analystes tablaient sur une hausse de 0,1%. En rythme annuel, la progression s’est élevée à 2,4%, contre des attentes à +2,3% et un précédent à 2,3%.

Inflation
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank