 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marine Le Pen à la barre au procès en appel des assistants parlementaires du FN
information fournie par AFP 20/01/2026 à 04:25

Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du RN, le 16 janvier 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du RN, le 16 janvier 2026 à Marseille ( AFP / Miguel MEDINA )

Une prestation capitale pour son destin politique: Marine Le Pen est appelée mardi à la barre au procès en appel à Paris des assistants parlementaires du Front national, où elle joue sa candidature à la présidentielle de 2027.

Sous les grandioses boiseries de la première chambre du palais de justice, la leader d'extrême droite doit être interrogée mardi après-midi ainsi que toute la journée de mercredi par la cour présidée par la magistrate Michèle Agi, puis les représentants du parquet et les avocats des différentes parties prenantes.

La justice reproche à Marine Le Pen, au Rassemblement national (alors appelé Front national) et à dix autres cadres d'avoir payé entre 2004 et 2016 des salariés du parti, qui traversait alors des difficultés financières en raison de mauvais résultats électoraux, avec de l'argent du Parlement européen.

Sur les 25 condamnés en première instance, seule la moitié a fait appel.

Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du RN, le 17 janvier 2026 à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Marine Le Pen, présidente du groupe parlementaire du RN, le 17 janvier 2026 à Marseille ( AFP / MIGUEL MEDINA )

En déplacement à Marseille en fin de semaine dernière, Marine Le Pen a martelé être "engagée dans un combat pour (s)on innocence", tout en soulignant ne pas vouloir plaider "devant la presse".

"Quand on fait appel, par définition, on est optimiste (...). Je veux conserver cet optimisme et cette conviction que la cour entendra les arguments que le tribunal n'a pas entendus", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse avec le député RN Franck Allisio, candidat à la mairie de Marseille.

Le 31 mars, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré Marine Le Pen coupable et l'a notamment condamnée à cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate, l'empêchant en l'état de se présenter à la prochaine présidentielle. Un coup de tonnerre au moment où la candidate survolait les intentions de vote pour le premier tour.

En première instance, les juges ont établi le préjudice économique du Parlement de Strasbourg à 3,2 millions d'euros, une fois déduit 1,1 million d'euros de fonds indûment versés mais déjà remboursés par une partie des prévenus.

- Télescopage judiciaire -

Au moment où l'extrême droite a le vent en poupe, avec le nombre sans précédent de 120 députés RN à l'Assemblée, Marine Le Pen, rattrapée par les pratiques des années de vaches maigres du parti, pourrait voir sa quatrième candidature à l'élection présidentielle empêchée par la justice et devoir céder la place à son poulain Jordan Bardella.

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, participe à un événement au Grand Palais à Paris, le 13 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella, participe à un événement au Grand Palais à Paris, le 13 janvier 2026 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Lors de sa première prise de parole devant les juges d'appel, à l'ouverture du procès il y a une semaine, la députée du Pas-de-Calais de 57 ans a soutenu n'avoir eu "aucun sentiment" de commettre un délit ni "rien dissimulé" dans cette affaire, estimant que le Parlement européen n'a pas "pas joué (son) rôle d'alerte".

Un argument balayé par l'institution européenne lors de la déposition de son représentant jeudi devant la cour d'appel.

"Le Parlement est la victime d'un système selon lequel certains assistants de députés européens du FN ont en fait travaillé au profit du parti", a estimé à la barre son directeur général des finances, Didier Klethi, fustigeant une "organisation bien rodée que seule l'instruction (de la justice) a permis de révéler".

Dans un télescopage du calendrier judiciaire, au moment même où Marine Le Pen montera à la barre sur l'île de la Cité, la 17e chambre correctionnelle du tribunal de Paris aux Batignolles rendra également son délibéré dans une affaire de diffamation dans laquelle elle est aussi mise en cause.

Une ancienne étudiante de l'Institut d'études politiques de Bordeaux la poursuit pour injure publique pour l'avoir associée en mars 2019 dans un tweet à l'"islam radical" en commentaire d'une photographie où elle était voilée.

Marine Le Pen
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une pancarte sur laquelle on peut lire "Europe, veux-tu encore de ton agriculture ?" est installée sur un tracteur à Strasbourg, dans l'est de la France, le 7 janvier 2026 ( AFP / Frederick FLORIN )
    Mercosur: des milliers d'agriculteurs européens attendus à Strasbourg
    information fournie par AFP 20.01.2026 04:27 

    Des milliers d'agriculteurs sont attendus mardi à Strasbourg pour exprimer leur rejet de l'accord commercial avec le Mercosur et "mettre la pression" sur les députés européens, à la veille d'un vote sur une saisine de la justice. Trois jours après la signature ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'adresse aux journalistes lors d'une conférence de presse à l'issue du Conseil des ministres, à Paris, le 19 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Budget: le Premier ministre actionne un premier 49.3
    information fournie par AFP 20.01.2026 04:24 

    Dénouement en vue: Sébastien Lecornu engagera mardi après-midi la responsabilité de son gouvernement sur la partie recettes du budget de l'Etat pour 2026, premier d'une série de trois 49.3 qui devrait permettre la promulgation du texte avant la mi-février. Un peu ... Lire la suite

  • Des soldats danois débarquent au port de Nuuk, au Groenland, le 18 janvier 2026 ( Ritzau Scanpix / Mads Claus Rasmussen )
    Trump justifie ses vues sur le Groenland par son absence de Nobel
    information fournie par AFP 19.01.2026 23:54 

    Donald Trump a justifié lundi sa volonté de mettre la main sur le Groenland par son échec à obtenir le prix Nobel de la paix, affirmant ne plus penser "uniquement à la paix", au moment où le conflit autour de ce territoire autonome danois menace de rallumer une ... Lire la suite

  • Budget 2026 : L'exécutif dégaine le 49-3 mais travaille toujours sa copie
    Budget 2026 : L'exécutif dégaine le 49-3 mais travaille toujours sa copie
    information fournie par France 24 19.01.2026 23:06 

    Sébastien Lecornu a dit recourir à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution avec "amertume" pour faire voter le budget de l'Etat à l'Assemblée nationale. Un lundi "semi-succès" et "semi-échec" de l'aveu du Premier ministre, qui continue à revoir sa copie après ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank