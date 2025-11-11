Zone euro : l'indice ZEW s'améliore en novembre

(AOF) - L'indice Zew du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques en zone euro est ressorti à 25 en novembre, ressortant supérieur au consensus de 23,5. Il s'était élevé à 22,7 en octobre.
