Zone euro : l'indice ZEW en nette progression

(Zonebourse.com) - L'indice ZEW de la zone euro s'est amélioré plus que prévu en août.

Cet indicateur, qui mesure le sentiment économique sur les six prochains mois dans la zone euro, est passé de 23,4 à 31,4 points, là où les analystes tablaient sur un rebond à seulement 25,9 points.

A 31,4 points, il est à son plus haut niveau depuis février 2026, ce qui coïncide avec le début du conflit au Moyen-Orient.

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