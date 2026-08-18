 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : l'indice ZEW en nette progression
information fournie par AOF 18/08/2026 à 11:08
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

(Zonebourse.com) - L'indice ZEW de la zone euro s'est amélioré plus que prévu en août.

Cet indicateur, qui mesure le sentiment économique sur les six prochains mois dans la zone euro, est passé de 23,4 à 31,4 points, là où les analystes tablaient sur un rebond à seulement 25,9 points.

A 31,4 points, il est à son plus haut niveau depuis février 2026, ce qui coïncide avec le début du conflit au Moyen-Orient.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,6 +0,30%
CAC 40
8 509,36 -0,82%
Or
4 338,91 +0,10%
BIOPHYTIS
0,1318 +38,74%
TOTALENERGIES
76,9 +1,28%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank