Zone euro : l'indice PMI manufacturier au plus haut depuis mai 2022

L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro a de nouveau progressé en fin de 3e trimestre, se redressant de 52,7 en août à 52,9, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mai 2022 et demeurant élevé au regard de sa moyenne de long terme.

Pour la première fois depuis plus de quatre ans, la conjoncture s'est améliorée dans chacun des huit pays couverts. Les Pays-Bas ont affiché la plus forte expansion, suivis de près par l'Irlande et l'Autriche. Les croissances observées en Grèce et en Allemagne ont été soutenues, tandis que celles enregistrées en Espagne, en France et en Italie ont été plus modérées.

Les données de septembre mettent en évidence un nouveau renforcement de la demande de biens dans la zone euro, les nouvelles commandes ayant affiché leur plus forte hausse depuis mars 2022. Cette expansion du volume global des ventes a notamment reflété une amélioration de la demande sur les marchés étrangers.

Le volume d'achats de matières premières et de produits intermédiaires a progressé à un rythme plus soutenu en septembre. Les perspectives d'activité des fabricants de la zone euro se sont améliorées en septembre et ont atteint un sommet de sept mois.

En revanche, les pressions inflationnistes se sont accélérées pour la première fois depuis quatre mois. "Ce regain d'inflation ne manquera pas d'alimenter les spéculations sur de nouvelles hausses des taux de la BCE", prévient Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global Market Intelligence.