 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Zone euro : l'indice PMI manufacturier au plus haut depuis mai 2022
information fournie par Zonebourse 01/10/2026 à 10:15

Ajouter Boursorama à vos sources

L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro a de nouveau progressé en fin de 3e trimestre, se redressant de 52,7 en août à 52,9, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis mai 2022 et demeurant élevé au regard de sa moyenne de long terme.

Pour la première fois depuis plus de quatre ans, la conjoncture s'est améliorée dans chacun des huit pays couverts. Les Pays-Bas ont affiché la plus forte expansion, suivis de près par l'Irlande et l'Autriche. Les croissances observées en Grèce et en Allemagne ont été soutenues, tandis que celles enregistrées en Espagne, en France et en Italie ont été plus modérées.

Les données de septembre mettent en évidence un nouveau renforcement de la demande de biens dans la zone euro, les nouvelles commandes ayant affiché leur plus forte hausse depuis mars 2022. Cette expansion du volume global des ventes a notamment reflété une amélioration de la demande sur les marchés étrangers.

Le volume d'achats de matières premières et de produits intermédiaires a progressé à un rythme plus soutenu en septembre. Les perspectives d'activité des fabricants de la zone euro se sont améliorées en septembre et ont atteint un sommet de sept mois.

En revanche, les pressions inflationnistes se sont accélérées pour la première fois depuis quatre mois. "Ce regain d'inflation ne manquera pas d'alimenter les spéculations sur de nouvelles hausses des taux de la BCE", prévient Joe Hayes, senior principal economist chez S&P Global Market Intelligence.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

2 commentaires

  • 01 octobre 10:51

    On fabrique plus de canons à crédit pour alimenter la guerre en Ukraine?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,61 -0,38%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 0,00%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
EUR/USD SPOT
1,12532 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank