Zone euro : l'indice PMI Composite dépasse les attentes en août

(AOF) - À 51,1 en août contre 50,9 en juillet, l’indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l’activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85% du nombre habituel de réponses à l’enquête et produit par S&P Global, s’est redressé pour un troisième mois consécutif. Il signale ainsi une croissance de l’activité économique de la région pour un huitième mois consécutif. Bien que toujours modeste, l’expansion a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2024. Il est supérieur aux attentes : 50,7.

Cette accélération de la croissance de l'activité a reflété les bonnes performances du secteur manufacturier, où la production a augmenté à un rythme soutenu, enregistrant en effet sa plus forte hausse depuis près de trois ans et demi.

Dans le secteur des services, si l'activité a progressé pour un troisième mois consécutif en ce milieu de troisième trimestre, la hausse observée n'a été que modeste, et plus faible que celle observée le mois précédent. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services dans la zone euro se replie à 50,7 contre 51 en juillet. Il était attendu à 50,8.