Zone euro : l'indice PMI Composite dépasse les attentes en août
information fournie par AOF 21/08/2025 à 10:13

(AOF) - À 51,1 en août contre 50,9 en juillet, l’indice désaisonnalisé Flash PMI composite HCOB de l’activité globale dans la zone euro, basé sur environ 85% du nombre habituel de réponses à l’enquête et produit par S&P Global, s’est redressé pour un troisième mois consécutif. Il signale ainsi une croissance de l’activité économique de la région pour un huitième mois consécutif. Bien que toujours modeste, l’expansion a affiché son rythme le plus soutenu depuis mai 2024. Il est supérieur aux attentes : 50,7.

Cette accélération de la croissance de l'activité a reflété les bonnes performances du secteur manufacturier, où la production a augmenté à un rythme soutenu, enregistrant en effet sa plus forte hausse depuis près de trois ans et demi.

Dans le secteur des services, si l'activité a progressé pour un troisième mois consécutif en ce milieu de troisième trimestre, la hausse observée n'a été que modeste, et plus faible que celle observée le mois précédent. L'indice PMI Flash HCOB de l'activité de services dans la zone euro se replie à 50,7 contre 51 en juillet. Il était attendu à 50,8.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

