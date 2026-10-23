Zone euro : l'expansion du secteur privé ralentit, selon le PMI d'octobre

(Zonebourse.com) - L'indice PMI flash composite S&P Global de l'activité globale de la zone euro s'est établi à 51,9 en octobre, signalant une 4e hausse mensuelle consécutive de l'activité du secteur privé. Il s'est toutefois replié par rapport à septembre (53,1) et a affiché son plus faible niveau de la période d'expansion en cours.

La croissance a ralenti tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. L'activité globale du secteur privé français est repartie à la baisse, tandis que l'Allemagne et le reste de la zone euro se sont maintenus en zone d'expansion, avec néanmoins des taux de croissance de l'activité plus faibles.

Faisant écho à la tendance suivie par l'activité, le volume global des nouvelles affaires a lui aussi enregistré sa plus faible augmentation de la période de croissance en cours, amorcée en juillet. La hausse des ventes signalée en octobre n'a en outre été que marginale et a ralenti dans les deux secteurs.

Les prix des achats ont continué d'augmenter à un rythme soutenu, l'inflation s'étant notamment fortement accélérée dans l'industrie manufacturière, en raison de la hausse des prix de l'énergie. En conséquence, les entreprises ont augmenté leurs prix de vente afin de protéger leurs marges.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.