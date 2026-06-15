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Zone euro : l'excédent commercial augmente en avril
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 11:17

L'excédent commercial de la zone euro s'est établi à 1,3 MdEUR en avril 2026, soit une augmentation par rapport à mars (0,6 MdEUR), selon les données corrigées des variations saisonnières publiées par Eurostat.

Cette légère augmentation d'un mois sur l'autre traduit une progression de 3,2% des exportations de la zone, à 253,9 MdsEUR, qui a permis de plus qu'absorber la hausse de 2,9% des importations sur la même période, à 252,6 MdsEUR.

En revanche, au niveau de l'ensemble de l'Union européenne, le déficit commercial s'est creusé, passant de 3,5 MdsEUR en mars à 4,7 MdsEUR en avril, du fait d'une progression des importations ( 3,7%) plus rapide que celle des exportations ( 3,2%).

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