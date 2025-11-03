Zone euro : l'activité manufacturière est restée stable en octobre

(AOF) - Dans la zone euro, l’indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier est ressorti à 50 points en octobre, conformément à une précédente estimation. Au mois de septembre, cet indicateur calculé par S&P Gobal était à 49,8 points. Les conditions manufacturières ont été les plus favorables dans le sud de la zone euro en octobre.

La Grèce et l'Espagne ont affiché les plus fortes améliorations, leurs indices progressant sur le mois. Les Pays-Bas, qui étaient le meilleur performeur en septembre, ont vu leur expansion ralentir à un creux de quatre mois, tandis que la croissance en Irlande a également perdu de l'élan.

Les contractions se sont poursuivies en Allemagne, en France et en Autriche, mais à un rythme atténué dans les trois cas. En Italie, les conditions manufacturières sont restées globalement stables.

Commentant ces données, Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank, indique : " Dans le secteur manufacturier de la zone euro, on peut tout au plus parler d'une très fragile pousse de reprise économique. La production a augmenté pendant huit mois consécutifs, mais sans véritable élan, progressant à un rythme modeste et stable, similaire à celui des mois précédents. Pendant ce temps, la demande dans l'économie de la zone euro est restée faible, les nouvelles commandes stagnent au même niveau que le mois précédent ".