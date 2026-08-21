Le Japon proteste contre des essais de missiles russes au large d'îles disputées

A woman walks past a Japanese government sign reading "Day of the Return of the Northern Territories, Day of Peace. The Northern Territories are an inherent part of Japan's territory," referring to the Russian-controlled Southern Kuril Islands claimed by Japan as its Northern Territories, in Tokyo on August 19, 2026. Bilateral relations have long been strained over the Kurils, known in Japan as the Northern Territories. After Russia's President Vladimir Putin visited the islands on August 13, Japan summoned the Russian ambassador in protest, and Russia followed suit. ( AFP / Yuichi YAMAZAKI )

Le Japon a protesté auprès de la Russie après avoir été informé que Moscou prévoyait de mener des essais de missiles au large d'îles disputées, visitées ce mois-ci par le président Vladimir Poutine.

"Nous avons adressé une protestation en réponse à la notification concernant le projet de mener un essai de missile" au large des îles Kouriles, appelées Territoires du Nord par le Japon, a déclaré à l'AFP un porte-parole du gouvernement japonais.

La flotte du Pacifique russe a déclaré jeudi qu'elle avait déjà effectué des tirs de missiles, mais la date n'en a pas été précisée.

"Lors d'exercices planifiés, les forces de la flotte du Pacifique ont effectué une frappe de missiles contre des cibles au large des côtes des îles Kouriles du Sud. Les cibles simulaient des navires ennemis et se trouvaient à une distance de plus de 300 kilomètres", a indiqué la force navale russe dans un communiqué.

"L'équipage du croiseur Varyag a lancé deux missiles antinavires Vulkan, tandis que le sous-marin nucléaire Omsk a tiré des missiles de croisière Granit. Simultanément, un équipage du système de missiles côtiers Bastion, situé dans les îles Kouriles, a frappé avec un missile Oniks", précise le texte.

Contentieux autour de quatre îles

Les relations russo-japonaises sont empoisonnées par un contentieux autour de quatre de ces îles dont s'est emparée l'armée soviétique en 1945, dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale.

Localisation des îles Kouriles, administrées par la Russie et revendiquées par le Japon ( AFP / AFP )

"Nous estimons que le renforcement militaire de la Russie dans les Territoires du Nord, y compris ces exercices de missiles, est contraire à la position du Japon concernant les Territoires du Nord et est inacceptable", a déclaré jeudi le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, lors d'un déplacement à Oman.

Le président russe Vladimir Poutine s'est rendu sur ces îles pour la première fois la semaine dernière, provoquant la colère du Japon.

La Première ministre Sanae Takaichi a déclaré qu'elles "font partie intégrante du territoire japonais".

Les deux pays ont convoqué cette semaine les ambassadeurs réciproques à ce sujet.

Soutien japonais à l'Ukraine

Les relations entre Tokyo et Moscou se sont dégradées depuis le début du conflit avec l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine visite une école à Itouroup, dans les îles Kouriles, disputées avec le Japon, le 13 août 2026 ( POOL / Gavriil Grigorov )

Le Japon s'est joint aux autres pays du G7 pour sanctionner la Russie et fournir une aide financière et une assistance militaire non létale à Kiev, qui comme Washington reconnaît la souveraineté japonaise sur les îles contestées.

Le Japon soutient indirectement la défense aérienne de l'Ukraine en exportant vers les Etats-Unis des missiles intercepteurs Patriot produits sur son territoire, contribuant ainsi à reconstituer les stocks américains réduits par l'aide militaire à Kiev.

Selon des analystes, la visite de Vladimir Poutine dans les Kouriles était destinée à mettre en garde le Japon contre un renforcement de son soutien à l'Ukraine, qui pourrait inclure la fourniture directe de missiles Patriot, ainsi que contre un rapprochement accru avec l'Otan.

Si le Japon a assoupli ces dernières années les restrictions sur les exportations d'équipements de défense, il demeure dans l'incapacité de fournir directement du matériel militaire létal à un pays en guerre, y compris à l'Ukraine.