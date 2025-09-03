Zone euro : l'activité du secteur privé atteint son plus haut niveau en août depuis un an

(AOF) - L’indice désaisonnalisé PMI composite HCOB de l’activité globale (une moyenne pondérée de l’indice PMI HCOB de la production manufacturière et de l’indice PMI HCOB de l’activité du secteur des services) s’est redressé de 50,9 en juillet à 51 en août, soit son plus haut niveau depuis un an. Il signale ainsi une progression continue de l’activité depuis le début de l’année 2025, le rythme de la croissance étant toutefois demeuré modéré en août, reflétant notamment une hausse seulement marginale de l’activité des prestataires de services, moins marquée en outre que celle enregistrée en juillet.

Dans le secteur manufacturier en revanche, la production a enregistré sa plus forte expansion depuis près de trois ans et demi.

Les dernières données de l'enquête PMI ont mis en évidence une nouvelle augmentation de l'activité dans le secteur privé de la zone euro, conformément à la tendance observée depuis le début de l'année en cours. Si le taux de croissance s'est redressé à son plus haut niveau depuis douze mois, il est toutefois demeuré modeste. La hausse de l'activité globale a été freinée par le secteur des services, qui n'a enregistré en août qu'une expansion marginale.

Les entreprises du secteur privé de la zone euro ont toutefois, pour la première fois depuis mai 2024, signalé une progression des nouvelles affaires, tandis que le taux de croissance de l'emploi a affiché un sommet de quatorze mois. Les perspectives d'activité sont restées quasiment stables par rapport à juillet et se sont ainsi maintenues à un niveau inférieur à leur moyenne de long terme.

Enfin, sur le front des prix, l'inflation des prix payés s'est accélérée, tendance ayant contribué à une hausse également plus soutenue des prix facturés au cours du mois.

En outre, à 50,5 en août, l'indice PMI HCOB pour le secteur des services de la zone euro s'est replié par rapport au sommet de quatre mois atteint en juillet (51,0) et a signalé un ralentissement de la croissance de l'activité, qui n'affiche ainsi qu'un rythme marginal. Il était attendu à 50,7.

La demande a quasiment stagné en milieu de troisième trimestre, comme en témoigne l'indice des nouvelles affaires qui ne s'est inscrit que très légèrement au-dessus de la barre du 50,0 du sans changement. L'expansion a notamment été freinée par la faiblesse des ventes à l'export, celles-ci ayant enregistré leur plus important repli depuis trois mois en août.