Zone euro : inflation annuelle estimée à 2,2% en septembre
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 11:05

Le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

'En ce qui concerne les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé en septembre (3,2%, contre 3,1% en août)', précise-t-il.

Elle serait suivie de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (3%, contre 3,2% en août), des biens industriels non énergétiques (0,8%, stable par rapport à août) et de l'énergie (-0,4%, contre -2% en août).

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

