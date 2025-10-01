Zone euro : inflation annuelle estimée à 2,2% en septembre
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 11:05
'En ce qui concerne les principales composantes de l'inflation dans la zone euro, les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé en septembre (3,2%, contre 3,1% en août)', précise-t-il.
Elle serait suivie de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (3%, contre 3,2% en août), des biens industriels non énergétiques (0,8%, stable par rapport à août) et de l'énergie (-0,4%, contre -2% en août).
