Guerre en Ukraine : un prêt de plus de 8 milliards de dollars confirmé par le FMI

Kiev, le 25 février 2026. ( AFP / HENRY NICHOLLS )

"Il est très important pour nous que l'Ukraine dispose d'un soutien financier international garanti de la part de ses partenaires", a écrit la Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, dans un communiqué sur Facebook.

Une somme qui servira à stabiliser l'économie du pays en guerre. Le Fonds monétaire international (FMI) a confirmé jeudi 26 février qu'il allait attribuer un nouveau programme d'aide à l'Ukraine, pour 8,1 milliards de dollars sur quatre ans. L'organisation internationale basée à Washington avait annoncé fin novembre s'être entendue avec le gouvernement ukrainien à ce sujet. Le conseil d'administration du Fonds devait encore donner son approbation formelle.

"La décision du conseil d'administration permet le déboursement immédiat" d'environ 1,5 milliard de dollars, relève le FMI dans un communiqué. "Les objectifs généraux du nouveau programme sont de continuer à ancrer la stabilité économique et financière, de rétablir la viabilité de la dette en regardant vers l'avenir, (...) et de faire progresser les réformes qui jetteront les bases d'une reprise solide après la guerre et soutiendront l'objectif d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne", écrit le FMI. L'organisation ajoute que les risques liés à ce programme sont "exceptionnels élevés" et que sa réussite dépendra notamment du "soutien continu de la communauté internationale".

Le pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondial

La Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, a indiqué que les fonds initiaux seraient destinés à financer le déficit budgétaire et soutenir la stabilité économique. "Il est très important pour nous que, dans la cinquième année d'une guerre à grande échelle, sur fond d'attaques systématiques contre le secteur énergétique, l'Ukraine dispose d'un soutien financier international garanti de la part de ses partenaires ainsi que des ressources nécessaires au fonctionnement stable de l'Etat", a-t-elle écrit dans un communiqué sur Facebook.

La guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe, est entrée cette semaine dans sa cinquième année. Il s'agit du pire conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale avec des centaines de milliers de morts et de blessés, des millions d'Ukrainiens réfugiés à l'étranger et des destructions massives notamment dans l'est et le sud de l'Ukraine.