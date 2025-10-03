 Aller au contenu principal
Zone euro : hausse conforme aux attentes de l'activité dans le privé
information fournie par AOF 03/10/2025 à 10:19

(AOF) - Dans la zone euro, l’activité dans le secteur privé a très légèrement progressé comme prévu. L’indice PMI composite de S&P est passé de 51 à 51,2 points, conformément aux prévisions des analystes. Avec cette hausse, la quatrième mensuelle consécutive, il est à son niveau le plus élevé depuis mai 2024. En revanche, pour le secteur des services, l’indice a atteint 51,3 points, après 50,5 en août, mais les analystes tablaient sur une accélération de la croissance légèrement plus importante à 51,4 points. Il a atteint un plus haut de 8 mois.

Pour Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank : " La conjoncture du secteur des services de la zone euro s'améliore quelque peu. Après avoir affiché un rythme proche de la stagnation en août, la croissance de l'activité s'est accélérée en septembre. Ce rebond a été observé dans la quasi- totalité de la région, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ayant signalé des hausses d'activité relativement robustes. En France en revanche, le récent changement de gouvernement et l'incertitude entourant la longévité du nouveau premier ministre ont pesé sur les performances du secteur des services, entraînant une nette baisse de l'activité par rapport au mois d'août ".

