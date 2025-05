Zone euro: croissance révisée en baisse au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Au premier trimestre 2025, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 0,3% dans la zone euro et dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat qui révise ainsi en baisse de 0,1 point sa toute première estimation pour la zone euro.



Au quatrième trimestre 2024, le PIB avait augmenté de 0,2% dans la zone euro et de 0,4% dans l'UE. En comparaison annuelle, les croissances ont été confirmées à 1,2% pour la zone euro et à 1,4% pour l'UE au premier trimestre.



Le nombre de personnes occupées a augmenté de 0,3% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE au premier trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. Au quatrième trimestre 2024, l'emploi avait augmenté de 0,1% et de 0,2% respectivement.





