Zone euro-Croissance plus importante que prévu du PIB au T3
30/10/2025

L'économie de la zone euro a augmenté plus que prévu au troisième trimestre, la consommation soutenue ayant compensé le ralentissement des exportations et les difficultés persistantes du secteur industriel allemand, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée jeudi par Eurostat.

Le PIB des 20 pays partageant l'euro a augmenté de 0,2% entre juillet et fin septembre par rapport au deuxième trimestre, après une hausse de 0,1% au deuxième trimestre.

Sur un an, le PIB progresse de 1,3%, après 1,5% le trimestre précédent.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse trimestrielle de 0,1% et une progression de 1,2% sur un an.

(Version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)

