Zone euro: croissance marginale en février selon les PMI information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - La croissance de l'activité dans le secteur privé de la zone euro est restée marginale en février, à en croire les résultats définitifs de l'enquête HCOB PMI parus ce mercredi.



Si l'indice PMI HCOB 'composite' qui mesure l'activité globale dans la région est resté inchangé à 50,2 en février, celui ayant trait à l'activité des services s'est replié à 50,6, contre 51,3 en janvier.



D'après HCOB, ces données soulignent la fragilité de la reprise, la demande ayant continué de reculer tandis que la confiance des entreprises s'est légèrement affaiblie et que l'emploi s'est contracté pour un septième mois consécutif.





