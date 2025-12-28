Les Ivoiriens ont voté aux législatives, faible participation

Des électeurs ivoiriens votent pour les élections législatives, deux mois après une présidentielle très largement remportée par Alassane Ouattara, le 27 décembre 2025 à Abidjan ( AFP / SIA KAMBOU )

Les Ivoiriens ont voté samedi pour des législatives marqués par une faible participation et ponctuées par des "échauffourées" qualifiées de mineures par les autorités.

Selon des chiffres provisoires publiés dans la nuit par la Commission électorale indépendante (CEI), la participation s'est élevée à 32,34% pour ce scrutin boycotté par le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo.

Le taux de participation s'était élevé à 37,88% lors des précédentes législatives en 2021, un taux équivalent à celui de 2016.

Les résultats provisoires sont annoncés au compte-gouttes par la CEI.

Plus de huit millions d’électeurs étaient appelés aux urnes, deux mois après la présidentielle largement remportée par Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011.

M. Ouattara a décroché fin octobre un quatrième mandat avec 89,77% des voix et un taux de participation de 50,10%, lors d'un scrutin dont étaient exclues plusieurs figures de l'opposition qui ont dénoncé sa candidature.

Onze personnes étaient mortes lors de ce scrutin, selon les chiffres officiels, dans ce pays où les élections sont souvent synonymes de tensions politiques ou de violences.

Concernant les législatives samedi, le président de la CEI Ibrahime Kuibiert Coulibaly a fait état d'"échauffourées, mais qui ont été bel et bien maîtrisées par nos agents des forces de l'ordre".

"Ces incidents sont mineurs, au point de ne pas affecter le bon déroulement du processus" électoral, a-t-il ajouté lors d'un point-presse à la mi-journée, sans donner davantage de précisions.

Quelque 44.000 éléments des forces de Défense et de Sécurité avaient été déployés pour sécuriser les législatives en amont du scrutin.

Des vidéos évoquant de présumées fraudes électorales ont circulé dans l'après-midi sur les réseaux sociaux.

Le député indépendant et candidat Tiémoko Assalé, notamment, a détaillé plusieurs cas supposés sur sa page Facebook et déclaré avoir porté plainte contre les auteurs présumés.

La président Alassane Ouattara a voté en fin de matinée.

- "Pas choisir n'importe qui" -

"Le président est un peu loin, éloigné. Le député est proche. Donc, il ne faut pas choisir n'importe qui", a expliqué Jonas Amessan, entrepreneur de 31 ans venu voter au collège Notre Dame, dans la commune du Plateau.

"Parfois les élus on ne les voit pas, mais je leur accorde ma confiance parce que c’est mon devoir de civique", a dit Dominique Tanou Benié, informaticien retraité, 76 ans, venu voter à l’école William Ponty à Yopougon.

Le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l'ancien président et opposant Laurent Gbagbo, exclu de la présidentielle à cause d'une condamnation judiciaire, a boycotté le scrutin.

Une vingtaine de ses membres ont toutefois choisi de présenter une candidature indépendante. Ils ont été démis de leurs fonctions par le parti.

De son côté, la principale formation d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), dont le candidat à la présidentielle Tidjane Thiam avait également été mis hors course pour des questions de nationalité, a présenté des candidats.

Mais l'un d'eux, Soumaïla Bredoumy, député et porte-parole du parti, est en détention depuis fin novembre, poursuivi notamment pour "actes terroristes" et "complot contre l'autorité de l’Etat".

Le parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), a pour sa part présenté des personnalités comme le Premier ministre Robert Beugré Mambé et le ministre de la Défense et frère du président Téné Birahima Ouattara.

Composée de 255 sièges, l’Assemblée nationale sortante compte 163 députés du RHDP, 66 du PDCI, 18 du PPA-CI et 4 indépendants. Quatre sièges ne sont pas occupés.

Sur les 1.370 candidats retenus aux législatives, 181 sont des femmes.