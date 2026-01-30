 Aller au contenu principal
Zone euro : croissance estimée à 0,3% pour le 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 11:09

Le PIB a augmenté de 0,3% à la fois dans la zone euro et dans l'UE, au 4e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent, selon une estimation préliminaire d'Eurostat, après avoir progressé de 0,3% et de 0,4% respectivement au 3e trimestre.

Parmi les Etats membres pour lesquels les données sont disponibles, la Lituanie ( 1,7%) a enregistré la plus forte croissance, suivie de l'Espagne et du Portugal ( 0,8%). L'Irlande (-0,6%) a été le seul Etat membre à avoir essuyé une baisse.

Selon une estimation de la croissance annuelle pour l'ensemble de 2025, basée sur les données trimestrielles, le PIB a ainsi augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 1,6% dans l'UE.

