Zone euro : croissance de la masse monétaire M3 en ligne avec les attentes en octobre

(AOF) - La masse monétaire M3 dans la zone euro a enregistré une croissance de 2,8% en rythme annuel en octobre. Elle est en ligne avec les attentes des économistes. Elle est ressortie à 2,8% en septembre. M3 est un indicateur utilisé par la Banque centrale européenne pour anticiper l'évolution de l'inflation.
