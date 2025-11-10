(AOF) - L'indice Sentix du sentiment des investisseurs en zone euro est ressorti à -7,4 en novembre, contre -3,9 attendu, après -5,4 en octobre.
Zone euro : baisse plus importante que prévu du moral des investisseurs
information fournie par AOF 10/11/2025 à 10:34
