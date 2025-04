Zone euro: baisse du sentiment économique en avril information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - En avril 2025, l'indice du sentiment économique (ESI) a baissé de 1,4 point dans l'ensemble de l'Union européenne (à 94,4) comme dans la zone euro (à 93,6), selon les résultats de l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



A l'échelle de l'UE, le déclin de l'indice résulte d'une baisse marquée de la confiance chez les ménages, dans les ventes au détail et dans une moindre mesure dans les services, alors qu'elle est restée à peu près stable dans l'industrie et la construction.



L'indicateur des anticipations d'emploi (IEE) a continué de reculer dans l'UE (-0,7 point à 96,9), tandis qu'il est resté inchangé dans la zone euro (à 96,5). Les deux indicateurs obtiennent ainsi des résultats inférieurs à leurs moyennes à long terme respectives.





