Zone euro : amélioration de la confiance des consommateurs en juillet

(Zonebourse.com) - En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -15,9 en juillet. Il était anticipé à -17 après un précédent à -17,6 en juin.
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Au programme ce matin : Accor, Argan, Carrefour, Johnson & Johnson, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font
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