Zone euro : 0,7% de production industrielle en novembre
15/01/2026

En novembre 2025 par rapport au mois précédent, la production industrielle a augmenté de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat, après des augmentations aussi de 0,7% dans la zone euro et de 0,2% dans l'UE en octobre.

Dans la zone euro en novembre, la production industrielle a augmenté de 0,3% pour les biens intermédiaires et surtout de 2,8% pour les biens d'équipement, alors qu'elle a diminué pour l'énergie (-2,2%), et pour les biens de consommation durables (-1,3%) et non durables (-0,6%).

Par rapport à novembre 2024, la production industrielle de la zone euro a augmenté de 2,5% dans la zone euro et de 2,2% dans l'UE en novembre dernier, après des progressions en rythme annuel de 1,7% dans les deux cas en octobre.

