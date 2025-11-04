Zoetis revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse de la demande de traitements pour animaux ; les actions chutent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires de dirigeants aux paragraphes 3 et 4, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 7) par Padmanabhan Ananthan

La société de santé animale Zoetis

ZTS.N a revu mardi à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible pour ses médicaments et vaccins destinés aux animaux de compagnie et au bétail, ce qui a fait chuter ses actions de plus de 13 % dans les échanges matinaux.

Zoetis a enregistré une faible demande de médicaments et de vaccins pour animaux de compagnie au troisième trimestre. L'hésitation des distributeurs à se réapprovisionner et la réduction des dépenses des consommateurs en raison de l'incertitude économique générale ont pesé sur les ventes.

"Nous avons constaté une baisse des visites dans tous les principaux domaines thérapeutiques au cours du troisième trimestre, ce qui a eu un impact sur le nombre de nouveaux patients", a déclaré Kristin Peck, directrice générale, aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

Le directeur financier Wetteny Joseph a ajouté que les stocks des distributeurs sont restés proches de la limite inférieure de la fourchette cible de l'entreprise depuis le début de 2023 et qu'ils étaient toujours là à la fin du trimestre.

La société basée dans le New Jersey prévoit désormais un chiffre d'affaires pour 2025 compris entre 9,40 et 9,48 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 9,45 à 9,60 milliards de dollars.

Elle a également réaffirmé sa prévision d'un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 6,30 et 6,40 dollars.

"L'ampleur de l'erreur et de la baisse a été plus importante que prévu", a déclaré Daniel Clark, analyste chez Leerink Partners.

Les analystes, en moyenne, s'attendaient à un chiffre d'affaires annuel de 9,52 milliards de dollars et à un bénéfice ajusté de 6,35 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Pour le trimestre publié, le bénéfice ajusté de Zoetis de 1,70 $ par action a dépassé les estimations de 1,62 $ par action.

Son chiffre d'affaires trimestriel a augmenté de 1 % pour atteindre 2,40 milliards de dollars, alors que les estimations étaient de 2,41 milliards de dollars.