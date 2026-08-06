Zoetis revoit à la baisse ses prévisions annuelles en raison du ralentissement de la demande dans le secteur des soins de santé pour animaux de compagnie

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La société spécialisée dans la santé animale Zoetis ZTS.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions annuelles après avoir manqué les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, en raison d'un ralentissement de la demande de produits de santé pour animaux de compagnie et d'une concurrence accrue.

L'action de la société a reculé d'environ 3 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* La directrice générale, Kristin Peck, a déclaré que la baisse de la fréquentation des cliniques, la sensibilité des propriétaires d’animaux aux prix et l’intensification de la concurrence dans des catégories clés avaient exercé une pression sur le marché des animaux de compagnie.

* Zoetis a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 6,15 et 6,25 dollars, contre une fourchette précédente de 6 ,85 à 7,00 dollars .

* Le point médian de ces nouvelles prévisions est inférieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’établit à 6,88 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* La société a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, les ramenant à une fourchette comprise entre 9,12 et 9,32 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 9,68 à 9,96 milliards de dollars.

* Mardi, son concurrent IDEXX Laboratories IDXX.O a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce à une demande soutenue en matière de diagnostics vétérinaires et à une augmentation du nombre de tests effectués dans les cliniques vétérinaires.

* Le chiffre d'affaires trimestriel du segment des animaux de compagnie de Zoetis — son activité principale — a reculé de 5 % à 1,71 milliard de dollars, un chiffre inférieur aux estimations des analystes qui tablaient sur 1,81 milliard de dollars.

* Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est établi à 2,47 milliards de dollars, en deçà des estimations des analystes qui tablaient sur 2,50 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté de 1,87 dollar par action a légèrement dépassé les estimations de 1,86 dollar par action, selon les données de LSEG.

* Par ailleurs, Zoetis a également annoncé jeudi la nomination de Jay Saccaro, ancien directeur financier de GE HealthCare, aux postes de directeur financier et de directeur des opérations, à compter du 17 août. L'actuel directeur financier, Wetteny Joseph, deviendra conseiller spécial du directeur général jusqu'au début de l'année 2027 afin d'accompagner la transition.