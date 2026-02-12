Zoetis prévoit une année 2026 optimiste ; la pression du marché des produits pour animaux de compagnie pèse sur les actions

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de commentaires de l'entreprise aux paragraphes 2 et 3, et d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6) par Sahil Pandey

Zoetis ZTS.N a prévu jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires ajustés pour 2026 supérieurs aux estimations de Wall Street, mais les actions ont chuté de 5% après que les dirigeants ont averti que son activité d'animaux de compagnie aux États-Unis reste sous pression et que la concurrence s'intensifie dans plusieurs grandes catégories de médicaments.

La directrice générale Kristin Peck a déclaré lors d'un appel avec des analystes que Zoetis continue de voir la pression économique sur les propriétaires d'animaux de la génération Z et du millénaire, ce qui a contribué à une baisse des visites thérapeutiques et des doses, même si les soins d'urgence continuent de montrer de la force.

"Cela nous conforte dans l'idée qu'il ne s'agit pas d'une baisse de la demande sous-jacente de soins, mais plutôt d'une plus grande sensibilité aux prix et d'un resserrement des budgets des ménages lorsqu'il s'agit du coût des soins de routine", a déclaré Kristin Peck.

Au cours des derniers trimestres, les propriétaires d'animaux de compagnie se sont montrés prudents en ce qui concerne les examens préventifs ou de bien-être de routine, tandis que les visites non liées au bien-être, qui permettent de diagnostiquer des problèmes de santé spécifiques, ont subi moins de pression.

La semaine dernière, IDEXX Laboratories IDXX.O , un homologue du secteur, a également déclaré que les visites dans les cliniques vétérinaires resteraient sous pression.

Daniel Clark, analyste chez Leerink Partners, a déclaré que si les prévisions générales étaient supérieures aux attentes, certains des principaux moteurs de croissance de Zoetis - notamment Simparica Trio, les produits dermatologiques et ses anticorps contre la douleur liée à l'arthrose - étaient "plus légers que prévu".

Pour l'ensemble de l'année 2026, la société de santé animale prévoit un bénéfice ajusté de 7,00 à 7,10 dollars par action, supérieur à l'estimation des analystes de 6,80 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit des revenus de 9,83 milliards de dollars à 10,03 milliards de dollars, le point médian étant supérieur à l'opinion de Wall Street de 9,91 milliards de dollars.

Les revenus des animaux de compagnie ont augmenté de 2 % pour atteindre 1,60 milliard de dollars, tandis que les revenus du bétail ont augmenté de 4 % pour atteindre 756 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de la société s'est élevé à 1,48 dollar pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 1,40 dollar. Les recettes ont augmenté de 3 % pour atteindre 2,39 milliards de dollars, dépassant les attentes de 2,36 milliards de dollars.