Zoetis grimpe après avoir dévoilé une offre convertible de 1,75 milliard de dollars destinée à financer des rachats d'actions

15 décembre -

** Les actions de la société de santé animale Zoetis ZTS.N ont inversé les pertes subies en début de marché et ont augmenté de 1,9 % à 120,91 $ lundi, alors qu'elle recherche des capitaux pour racheter des actions.

** ZTS, basée à Parsippany, New Jersey, a annoncé en début de journée () une offre privée de billets convertibles d'une valeur de 1,75 milliard de dollars échéant en juin 2029.

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour racheter des actions ordinaires au plus tard à la fin du premier trimestre 2026.

** La société prévoit également d'utiliser le produit pour financer le coût des appels plafonnés, des transactions dérivées utilisées pour aider à atténuer la dilution potentielle.

** Avec environ 440,7 millions d'actions en circulation, ZTS a une capitalisation boursière actuelle d'environ 53 milliards de dollars. ** Le mois dernier, la société a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande plus faible pour ses médicaments et vaccins destinés aux animaux de compagnie et aux animaux d'élevage, ce qui a fait chuter ses actions à leur plus bas niveau depuis plus de 5 ans.

** Avec les mouvements de la séance, les actions de ZTS ont perdu environ 26 % depuis le début de l'année et ont largement sous-performé la progression d'environ 13 % de l'indice S&P 500 Healthcare .SPXHC et de 16 % du S&P 500 .SPX .

** Selon les dernières données du LSEG (London Stock Exchange Group),

14 des 19 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 5 la considèrent comme un "maintien"; le PT médian est de 160 $, en baisse par rapport à 197,50 $ le 15 septembre.