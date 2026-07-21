Zions Bancorp recule alors que la concurrence sur les dépôts pèse sur ses revenus d'intérêts

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21 juillet - ** Les actions de la banque régionale Zions Bancorp ( ZION.O ) reculent de 5% à 67,95 dollars en pré-ouverture ** Lundi en fin de journée, ZION a publié un produit net d'intérêts pour le deuxième trimestre , inférieur aux prévisions du marché, la concurrence sur les dépôts ayant pesé sur les marges

** La marge d’intérêt nette, un indicateur clé de la rentabilité bancaire, fait l’objet d’une attention accrue ces derniers temps, alors que Wall Street se demande si les coûts de dépôt pourraient augmenter au second semestre 2026, les banques cherchant à financer une croissance accélérée de leurs prêts

** “La concurrence est bel et bien là”, a déclaré Ryan Richards, directeur financier de ZION, aux analystes

** Le rythme modeste de la croissance des dépôts nets chez ZION, combiné à une hausse de 837 millions de dollars des emprunts à court terme par rapport au trimestre précédent, soulève des questions quant à la capacité de ZION à soutenir la croissance des prêts sans recourir davantage à des financements interbancaires plus coûteux, selon John Pancari, analyste chez Evercore

** “Après deux trimestres consécutifs décevants en termes de revenus nets d’intérêts, ZION doit démontrer que ses initiatives en matière de dépôts portent leurs fruits et/ou que la croissance des prêts s’accélère de manière significative avant que les investisseurs n’accordent pleinement leur confiance aux prévisions réitérées”, déclare Manan Gosalia, analyste chez Morgan Stanley

** À la dernière clôture, l’action ZION affichait une hausse de 22,8% depuis le début de l’année