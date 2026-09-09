Zineb Bennani rejoint Edmond de Rothschild AM pour piloter la stratégie des marchés non cotés

(Zonebourse.com) - Edmond de Rothschild Asset Management a nommé Zineb Bennani directrice du développement stratégique des marchés non cotés. Dans le cadre de cette fonction stratégique pour la Maison, elle contribuera aux projets de développement et de transformation de la plateforme private assets, avec un rôle transversal auprès des équipes d'investissement, commerciales, marketing et produit. Sa mission a commencé le 8 septembre.

Son périmètre couvrira notamment les réflexions stratégiques liées au private equity, à la dette d'infrastructure et à l'immobilier. Elle participera également à la coordination des lancements de nouvelles stratégies et à la définition des priorités à l'échelle de la plateforme.

Zineb Bennani supervisera en outre l'équipe relations investisseurs dédiée aux banques privées du groupe. Elle sera basée à Paris, et rapportera à Anne Laurence Roucher, responsable groupe des marchés non cotés.

Zineb apporte plus de 20 ans d'expérience en gestion d'actifs, finance durable, développement commercial et relations investisseurs. Elle était auparavant CEO de Mirova US, où elle a assuré le développement de la plateforme nord-américaine. Elle a également exercé les fonctions de global chief operating & business development officer, membre du comité exécutif de Mirova, ainsi que celles de deputy CIO et de gérante actions.

Zineb Bennani est titulaire d'un Master en développement durable de l'Université de Sherbrooke ainsi que d'un Master en management de l'ESCEM Business School.

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