Zineb Abbad El Andaloussi rejoint le conseil d'administration d'Unigrains

(AOF) - Unigrains, l’investisseur-partenaire des entreprises de l’agroalimentaire et de l’agro-industrie, annonce la nomination de Zineb Abbad El Andaloussi en tant qu’administratrice Indépendante au sein de son conseil d’administration. Cette experte reconnue de l'investissement et des fusions & acquisitions a débuté sa carrière chez Arthur Andersen avant de rejoindre les équipes de Fusions & Acquisitions de Rothschild à Paris où elle a passé 20 ans sur les opérations de M&A en Europe et en Afrique francophone, particulièrement dans les secteurs des services financiers et des télécommunications.

Depuis 2017, Zineb Abbad El Andaloussi est associée chez Helios Investment Partners, fonds de capital-investissement panafricain, où elle est notamment responsable des investissements dans les secteurs des biens de consommation, de l'éducation et de la santé.