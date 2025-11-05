Zimmer chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de croissance organique des ventes pour 2025

5 novembre - ** Les actions du fabricant de matériel médical Zimmer Biomet Holdings ZBH.N chutent de 8,4 % à 94,50 $ avant le marché

** ZBH abaisse la limite supérieure de ses prévisions de croissance organique des ventes à 4,0% contre 4,5%, et maintient la limite inférieure à 3,5%

** Co annonce un bénéfice ajusté de 1,90 $/shr pour le T3 contre une estimation moyenne des analystes de 1,87 $/shr - données LSEG

** Co déclare un revenu trimestriel de 2 milliards de dollars contre une attente moyenne des analystes de2,01 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de ~2% depuis le début de l'année