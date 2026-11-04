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Zimmer Biomet en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 13:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet ZBH.N progresse de 3% à 100 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 8,50-8,60 dollars par action, contre une fourchette précédente de 8,47 à 8,59 dollars

** ZBH annonce un chiffre d'affaires de 2,06 milliards de dollars au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 2,04 milliards de dollars – données LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,90 dollar par action au troisième trimestre, contre une estimation des analystes de 1,88 dollar – données LSEG

** Depuis la dernière clôture, l'action affiche une hausse d'environ 8% depuis le début de l'année

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