Le déficit commercial américain reste élevé au mois de septembre

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / FINN GOMEZ )

Le déficit commercial des Etats-Unis est resté particulièrement élevé au mois de septembre, souffrant d'une hausse plus forte, en valeur, des importations que des exportations, selon les données publiées mercredi par le département du Commerce.

Sur le mois de septembre, la balance commercial des biens et services a vu son déficit atteindre 105 milliards de dollars, contre 105,7 milliards de dollars le mois précédent, dont les données ont été très légèrement révisées à la hausse.

C'est cependant mieux que ne l'anticipaient les marchés, les analystes s'attendant à voir le déficit se creuser plus fortement, autour de 107,7 milliards de dollars, selon le consensus publié par MarketWatch.

Il s'agit cependant d'un deuxième mois consécutif de déficit quasi record, alors qu'août avait été le plus important depuis mars 2025, mois qui avait été lui-même le plus élevé jamais enregistré.

Depuis le début de l'année, le déficit commercial reste malgré tout toujours en recul, de 12,2 %, profitant d'une accélération marquée des exportations américaines. Mais le recul était encore de près de 30 % au mois de juillet.

Dans le détail, les exportations de biens et services ont progressé de 1,9 %, grâce notamment à la hausse des ventes à l'étranger des équipements informatiques mais aussi d'une bonne saison concernant le soja ainsi que des produits pharmaceutiques.

Du côté des importations, la hausse est moins marquée en pourcentage (+1,2 %) mais plus marquée en valeur, sous l'effet d'une nouvelle hausse des équipements informatiques.

A l'inverse, les équipements en semiconducteurs, qui soulignent les tendances d'investissements dans les centres de données pour l'intelligence artificielle (IA) sont en recul, de même que les produits pharmaceutiques et les matières premières, en particulier l'or non monétaire.

Concernant la répartition géographique, pour les seuls échanges de biens, c'est une nouvelle fois le même trio de tête pour les pays avec lesquels les Etats-Unis connaissent le déficit le plus important: le Mexique, le Vietnam et Taïwan.

Celui avec la Chine, après avoir baissé durant la première partie du mandat de Donald Trump, continue sa progression observée ces derniers mois, pour atteindre 17,9 milliards de dollars.

Celui avec l'Union européenne (UE) est également reparti à la hausse, pour atteindre 14,2 milliards de dollars, mais se concentre toujours sur les mêmes pays: l'Allemagne, la France, l'Irlande et l'Italie.

Dans le même temps, les Etats-Unis ont continué à dégager un excédent commercial avec les pays du Benelux, en particulier les Pays-Bas, ainsi que, hors UE, le Royaume-Uni.