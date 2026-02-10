Zimmer Biomet dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une forte demande d'implants et à une révision des ventes aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions, ajout de commentaires sur la conférence téléphonique aux paragraphes 2, 3 et 8) par Padmanabhan Ananthan

Zimmer Biomet ZBH.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, soutenu par une forte demande pour ses dispositifs utilisés dans les procédures orthopédiques, ce qui a fait grimper les actions de plus de 4 % dans les échanges du matin.

Le fabricant d'appareils médicaux accélère la transition vers un canal de vente américain plus dédié et spécialisé, le directeur général Ivan Tornos ayant déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que la société s'attendait à ce que "la grande majorité de la conversion" soit achevée d'ici la fin de 2027.

Les États-Unis sont le principal marché de Zimmer, représentant environ 58 % du total des ventes nettes en 2025.

Le fabricant de dispositifs orthopédiques a fait état d'une augmentation de 10,9 % de son chiffre d'affaires net au quatrième trimestre, à 2,24 milliards de dollars, témoignant d'une forte demande pour ses hanches et ses genoux et reflétant des volumes de procédures soutenus dans les chirurgies de remplacement des articulations.

Les entreprises de technologie médicale bénéficient d'une hausse de la demande alors que les assureurs font état de taux de pertes médicales plus élevés, signe que les patients programment davantage d'interventions et que l'utilisation est plus élevée.

Les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires trimestriel de 2,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, la société prévoit un bénéfice pour 2026 compris entre 8,30et 8,45 dollars par action, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 8,48 dollars par action.

Les prévisions de Zimmer pour 2026 supposent un "environnement tarifaire et politique stable", a déclaré le directeur financier Suketu Upadhyay, ajoutant que les impacts tarifaires "seront agités tout au long des trimestres", même s'ils ne devraient pas représenter "une augmentation significative" d'une année sur l'autre.

Zimmer prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 2,5 % à 4,5 % pour cette année et un effet de change de 0,5 %.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, la société a déclaré un bénéfice de 2,42 dollars par action sur une base ajustée, dépassant l'estimation des analystes de 2,40 dollars par action.