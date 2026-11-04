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Zimmer Biomet atteint son plus haut niveau depuis avril 2025 après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel ajusté
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 18:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

4 novembre - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Zimmer Biomet ZBH.N progresse de 14,9% à 111,56 dollars en après-midi, son plus haut niveau depuis avril 2025

** Le titre est en passe d'enregistrer sa meilleure performance journalière depuis novembre 2020, si ces gains se maintiennent

** La société relève ses prévisions de bénéfice annuel ajusté à 8,50 $ à 8,60 $ par action, contre une prévision antérieure de 8,47 $ à 8,59 $

** ZBH annonce un chiffre d'affaires de 2,06 milliards de dollars au troisième trimestre,contre une estimation des analystes de 2,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société annonce un bénéfice ajusté de 1,90 dollar par action au troisième trimestre,contre une estimation des analystes de 1,88 dollar, selon les données de LSEG

**En tenant compte de l'évolution du cours lors de la séance, l'action affiche une hausse d'environ 24% depuis le début de l'année

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ZIMMER BIOMET HL
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