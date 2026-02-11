 Aller au contenu principal
Zillow s'effondre après un bénéfice inférieur aux attentes au T4
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 16:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** La société immobilière en ligne Zillow ZG.O chute de 13% à 51,75 dollars après un bénéfice manqué au 4e trimestre

** Le BPA trimestriel ajusté de 39 cents manque les estimations des analystes de 40 cents, mais le chiffre d'affaires dépasse les attentes - données compilées par LSEG

** Au moins sept maisons de courtage ont réduit leur objectif de cours sur l'action après les résultats; l'objectif de cours médian est de 80 $

** J.P. Morgan réduit son objectif de cours de 95 $ à 84 $; il affirme que les fondamentaux de Zillow restent solides, mais que des frais juridiques plus élevés que prévu pèsent sur l'Ebitda ajusté ** En juin dernier, la plus grande société de courtage immobilier résidentiel des États-Unis, Compass COMP.N , a intenté un procès à ZG , l'accusant d'avoir violé la loi antitrust fédérale en s'entendant pour restreindre les annonces immobilières privées

** À la dernière clôture, l'action était en baisse d'environ 35 % au cours des 12 derniers mois, par rapport à un recul de 0,6 % pour le Nasdaq .IXIC .

