Zillow et Redfin n'ont pas réussi à mettre fin au procès intenté par la FTC, qui leur reproche d'avoir entravé la concurrence dans le secteur locatif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Redfin, paragraphe 10) par Jonathan Stempel

Un juge fédéral a rejeté la demande de Zillow ZG.O et de Redfin RKT.N visant à mettre fin à une action en justice engagée par la Commission fédérale du commerce (FTC) des États-Unis, qui les accuse d'avoir conclu un accord illégal visant à restreindre la concurrence dans le domaine des annonces de location d'appartements en ligne.

Le juge fédéral Anthony Trenga, à Alexandria, en Virginie, a déclaré dans une ordonnance rendue mercredi soir que la FTC avait de manière plausible allégué que les défendeurs avaient enfreint la loi sur la concurrence. Dans sa plainte déposée en septembre dernier, la FTC a déclaré que Zillow avait versé à Redfin 100 millions de dollars, plus des frais mensuels pendant neuf ans, en échange de la résiliation par Redfin de ses contrats avec ses clients publicitaires et de son rôle de distributeur exclusif des annonces de Zillow, copiant ainsi pour l'essentiel les sites web de Zillow.

La FTC a déclaré que l'accord de février 2025 risquait d'entraîner une hausse des prix de la publicité pour les logements vacants dans les immeubles locatifs collectifs et de réduire l'incitation des deux entreprises à rendre leurs plateformes plus faciles à utiliser pour les locataires.

Redfin appartient à Rocket Companies.

En demandant le rejet de la plainte, Zillow et Redfin ont fait valoir que leur accord favorisait la concurrence et profitait aux locataires et aux gestionnaires immobiliers.

Les sociétés ont déclaré que les locataires qui préféraient le service d'annonces de Redfin pouvaient y consulter les annonces de Zillow, tandis que les gestionnaires immobiliers disposaient de deux services d'annonces pour attirer les locataires.

Elles ont également déclaré que l'accord permettait à Redfin de réaffecter les fonds qu'elle avait consacrés à son activité de publicité locative peu performante à l'amélioration de son service d'annonces, et à Zillow de rivaliser plus efficacement pour obtenir les budgets publicitaires des gestionnaires immobiliers.

Zillow a déclaré jeudi dans un communiqué: “Nous restons convaincus que nous démontrerons devant le tribunal les avantages de notre partenariat avec Redfin en matière de concurrence et pour les consommateurs.”

Redfin s'est dit convaincu qu'il serait innocenté devant les tribunaux et que son partenariat avec Zillow “nous a permis d'investir davantage dans des innovations en matière de recherche de logements à louer sur Redfin.com, ce qui profite directement aux personnes à la recherche d'un appartement”.