Zeta Global relève ses prévisions trimestrielles et annuelles

25 novembre - ** Les actions de la plateforme de cloud computing Zeta Global Holdings ZETA.N augmentent de 6 % à 18,59 $ en pré-commercialisation

** La société augmente ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre à 378,8-381,8 millions de dollars par rapport à la fourchette précédente de 363-366 millions de dollars; elle augmente ses prévisions de revenus pour l'année fiscale à 1 289-1 292 millions de dollars par rapport à 1 273-1 276 millions de dollars

** Co prévoit des recettes de 1,73 milliard de dollars pour l'exercice 26, supérieures aux estimations des analystes (1,54 milliard de dollars), selon les données compilées par LSEG

** ZETA relève ses perspectives suite à la finalisation de l'acquisition de Marigold

** La société déclare que l'acquisition stimule ses offres basées sur l'IA dans différents segments, tout en augmentant son accès aux marques du Fortune 500 et aux flux de revenus d'abonnement

** 11 des 14 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur estimation médiane est de 30 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 2,8 % depuis le début de l'année