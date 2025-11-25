 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 997,92
+0,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zeta Global relève ses prévisions trimestrielles et annuelles
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de la plateforme de cloud computing Zeta Global Holdings ZETA.N augmentent de 6 % à 18,59 $ en pré-commercialisation

** La société augmente ses prévisions de revenus pour le quatrième trimestre à 378,8-381,8 millions de dollars par rapport à la fourchette précédente de 363-366 millions de dollars; elle augmente ses prévisions de revenus pour l'année fiscale à 1 289-1 292 millions de dollars par rapport à 1 273-1 276 millions de dollars

** Co prévoit des recettes de 1,73 milliard de dollars pour l'exercice 26, supérieures aux estimations des analystes (1,54 milliard de dollars), selon les données compilées par LSEG

** ZETA relève ses perspectives suite à la finalisation de l'acquisition de Marigold

** La société déclare que l'acquisition stimule ses offres basées sur l'IA dans différents segments, tout en augmentant son accès aux marques du Fortune 500 et aux flux de revenus d'abonnement

** 11 des 14 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, trois à "conserver"; leur estimation médiane est de 30 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 2,8 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ZETA GLBL HLDG RG-A
17,475 USD NYSE +1,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank