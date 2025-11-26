La Pologne choisit la Suède pour fournir trois sous-marins à sa marine nationale

Le ministre polonais de la Défense Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, le 25 novembre 2025 à Varsovie ( AFP / Wojtek RADWANSKI )

Le ministre polonais de la Défense a annoncé mercredi que son pays avait choisi la Suède comme fournisseur de trois sous-marins, un nouvel effort destiné à renforcer les moyens militaires de la Pologne face à la menace russe.

"L'offre suédoise était la seule qui répondait à toutes les attentes de la marine", a déclaré à la presse Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

"Aujourd'hui est un jour historique pour le partenariat suédo-polonais et pour la sécurité accrue dans la mer Baltique", a déclaré son homologue suédois Pal Jonson sur X.

"Cela renforcera notre défense commune, notre sécurité et notre base industrielle de défense", a-t-il ajouté.

Le programme d'achat de sous-marins nommé Orka (Orque) compte parmi les projets les plus importants et les plus urgents de la marine polonaise qui dispose actuellement d'un seul sous-marin, obsolète, construit en 1985 en URSS.

L'offre suédoise qui prévoit la livraison de trois bâtiments A26 Blekinge était en concurrence avec celles d'entreprises française, allemande, espagnole, italienne et sud-coréenne.

Le premier submersible pourrait être livré en 2030, selon le ministre polonais.

Afin de maintenir les compétences des marins polonais, ceux-ci devraient commencer leur formation en 2026 et avoir accès en 2027 à un "gap filler", c'est-à-dire un ancien navire suédois qui sera utilisé pour la formation.

- 440 km de frontière maritime -

La frontière maritime polonaise s'étend sur 440 kilomètres sur la Baltique, mer entourée par plusieurs autres pays de l'Otan, et la Russie.

Plusieurs incidents, dont des perturbations du fonctionnement du système GPS, des violations de l'espace aérien par la Russie, la rupture de câbles énergétiques ont eu lieu récemment dans cet espace.

"Cette décision établit une nouvelle architecture de sécurité dans la mer Baltique", a déclaré le ministre.

Micael Johansson, président et PDG de Saab, le 9 février 2024 à Stockholm, en Suède ( TT News Agency / Jessica GOW )

Le groupe Saab s'est félicité de la décision polonaise indiquant cependant qu'à ce stade, il "n'a signé aucun contrat ni reçu de commande".

"Nous sommes honorés d'avoir été sélectionnés et nous nous réjouissons des prochaines négociations avec l'Agence de l'armement en Pologne", a dit Micael Johansson, président et PDG de Saab dans un communiqué. L'offre suédoise, a-t-il souligné, comprend des sous-marins adaptés à la mer Baltique et "améliorera considérablement la capacité opérationnelle de la marine polonaise et profitera à l'économie polonaise".

Aucun sous-marin de type A26 Blekinge n'est en exploitation actuellement.

La Suède a initialement commandé deux sous-marins A26 en 2015 pour un total de 8,2 milliards de couronnes, mais le prix a été révisé à la hausse à plusieurs reprises, la dernière fois en octobre 2025 à 25 milliards de couronnes (2,26 mds EUR) – prix total pour les deux), selon les autorités suédoises.

Craignant la menace russe, la Pologne s'est lancée depuis plusieurs années dans un programme de modernisation rapide de son armée, avec des contrats d'achat d'armements, à coups de milliards de zlotys, principalement aux Etats-Unis et en Corée du Sud.

Etat membre de l'Otan, voisine de l'Ukraine, du Bélarus et de la Russie, la Pologne consacrera 4,8% de son PIB à la défense, en légère hausse par rapport à l'année en cours.