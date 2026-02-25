 Aller au contenu principal
Zeta Global grimpe après avoir revu à la hausse ses prévisions de recettes pour l'exercice 26
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 février - ** Les actions de la plateforme de cloud Zeta Global ZETA.N en hausse de 3,8 % à 17,63 $ en pré-marché

** La société augmente ses prévisions de revenus pour l'année fiscale 26 à une fourchette de 1,74 milliards de dollars - 1,76 milliards de dollars, au-dessus des prévisions précédentes de 1,73 milliards de dollars ** La société affiche également des revenus de 394,6 millions de dollars pour le quatrième trimestre , supérieurs aux prévisions des analystes (379,2 millions de dollars) - données compilées par LSEG

** La société affirme que la croissance des revenus est due à des données propriétaires et à des capacités d'IA

** 11 analystes sur 14 considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, trois la considèrent comme "conservée"; la médiane des prévisions est de 29,50 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action ZETA a baissé de 16,5 % depuis le début de l'année, après un gain de 13,1 % en 2025

