Zepbound et Taltz de Lilly améliorent les symptômes du psoriasis et entraînent une perte de poids dans une étude

Eli Lilly LLY.N a déclaré mercredi que son médicament pour la perte de poids, Zepbound, utilisé avec le traitement du psoriasis Taltz, a donné de meilleurs résultats chez les patients atteints de la maladie de la peau et d'obésité dans une étude de stade avancé, par rapport à Taltz seul.

Les médicaments ont montré une plus grande amélioration des symptômes cutanés et de la perte de poids dans l'étude qui a porté sur 274 patients. Environ 27,1 % des patients ayant reçu Taltz et Zepbound ont obtenu une disparition complète de la peau et une perte de poids d'au moins 10 %, contre 5,8 % des patients traités par Taltz seul au bout de 36 semaines, ce qui correspond à l'objectif principal.

Le psoriasis est une maladie chronique qui provoque des démangeaisons et des plaques squameuses sur la peau.

Presque tous les participants à l'étude souffraient de psoriasis touchant des zones sensibles telles que le visage, le cuir chevelu ou les organes génitaux, qui sont généralement difficiles à traiter, a déclaré Lilly.

Aux États-Unis, environ 61 % des personnes atteintes de psoriasis souffrent également d'obésité ou de surpoids avec au moins une comorbidité liée au poids, a indiqué Lilly.

Les effets indésirables observés au cours de l'étude étaient généralement légers ou modérés, a indiqué Lilly, ajoutant que les résultats détaillés de l'étude seront publiés dans une revue à comité de lecture et feront l'objet de discussions avec les autorités de réglementation.

Dans une autre étude de phase avancée, 31,7 % des patients ayant reçu Taltz plus Zepbound ont atteint l'objectif principal de l'étude, à savoir une réduction d'au moins 50 % de l'activité de la maladie du rhumatisme psoriasique et une perte de poids d'au moins 10 % après 36 semaines. En comparaison, 0,8 % des patients ayant pris Taltz seul ont atteint les mêmes résultats combinés.