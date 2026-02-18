Zeo Energy signe un accord pour développer 280 MW d'énergie pour le centre de données Creekstone dans l'Utah

Zeo Energy ZEO.O a déclaré mercredi avoir signé un protocole d'accord avec la société privée Creekstone Energy pour développer une production d'électricité d'environ 280 mégawatts pour un centre de données en construction dans le comté de Millard, dans l'Utah.

Les services publics américains et les développeurs d'énergie indépendants s'efforcent de répondre à la demande croissante d'électricité des centres de données, qui se développent rapidement pour prendre en charge les charges de travail liées à l'intelligence artificielle.

L'augmentation de la charge des centres de données a également poussé les services publics à accélérer la modernisation des réseaux, tandis que le resserrement de l'offre régionale a fait grimper les prix de gros de l'électricité et intensifié la concurrence pour les projets de production.

Tim Bridgewater, directeur général de Zeo Energy, a déclaré à Reuters que l'entreprise prévoyait d'alimenter le centre de données de Creekstone avec un mélange d'énergie solaire et de stockage sur batterie, ce qui pourrait couvrir 60 à 80 % des besoins en électricité.

La production sur site devenant de plus en plus importante pour les centres de données situés dans des endroits isolés, Zeo suscite l'intérêt des développeurs pour ses technologies de stockage de longue durée, a-t-il ajouté.

L'entreprise propose à la fois un système de sels fondus et une solution de stockage de CO2 comprimé.

Il a fait remarquer que si les incitations fédérales rendent actuellement les projets rentables, les coûts sont susceptibles d'augmenter une fois que ces subventions auront expiré, les augmentations étant finalement répercutées sur les utilisateurs finaux.

Creekstone prévoit de fournir plus de 300 MW d'électricité au gaz aux clients de son projet Gigasite au cours du premier semestre 2027.